Portogallo: Chega potrebbe votare contro bilancio se non saranno avviati negoziati con Ad

- Il partito sovranista portoghese Chega potrebbe votare contro la legge di bilancio del futuro governo di Alleanza democratica (Ad) se non saranno avviati negoziati. In un'intervista alla "Cnn Portugal", il leader della formazione, Andre Ventura, ha sottolineato che il precedente esecutivo è caduto "a causa della corruzione". Se il prossimo governo non si impegnerà a combatterla e ad aumentare le pensioni e gli agenti di polizia – che per Chega sono "fondamentali" – ciò potrebbe portare il partito a presentare una mozione per respingere il bilancio. "Se non ci saranno negoziati, questo significa umiliare Chega e allora voterò contro il bilancio", ha assicurato Ventura. Il leader del partito sovranista ha sottolineato che ora spetta al Partito socialdemocratico (Psd) decidere se accettare o meno di creare una maggioranza parlamentare, sottolineando che con il voto di domenica i portoghesi abbiano lanciato il messaggio di volere un esecutivo bipartitico. (Spm)