Romania: i fratelli Tate nuovamente arrestati per presunti reati sessuali commessi in Regno Unito

- I fratelli Andrew e Tristan Tate sono stati nuovamente arrestati in Romania ieri sera sulla base di mandati di arresto europei emessi in Regno Unito. I due sono accusati di reati sessuali, secondo quanto riferito questa mattina dalla polizia. Le accuse contro i fratelli Tate risalgono al periodo 2012-2015, ma i due le contestano asserendo di non aver commesso i reati a loro intestati. La Corte d'appello di Bucarest ha deciso alla fine di dicembre 2023 che i fratelli Andrew e Tristan Tate, processati per tratta di esseri umani e stupro, rimangono sotto monitoraggio giudiziario e non possono lasciare la Romania. I fratelli Tate sostengono che la loro madre ha avuto un attacco di cuore e hanno chiesto ai giudici romeni di consentire loro di lasciare il Paese, una richiesta sinora respinta. I due, che detengono la doppia cittadinanza britannica e statunitense, e due giovani complici (Alexandra-Luana Radu e Georgiana Manuela Naghel) sono stati rinviati in tribunale della Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo a Bucarest (Diicot) il 20 giugno, con l'accusa di aver costituito un gruppo criminale organizzato, a scopo di reclutamento e sfruttamento della prostituzione: “la banda” avrebbe costretto alcune donne a creare materiali a contenuto pornografico, destinati alla distribuzione a pagamento su alcuni siti web. Da tali attività gli imputati avrebbero ricavato importanti somme di denaro. (segue) (Rob)