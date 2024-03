Romania: i fratelli Tate nuovamente arrestati per presunti reati sessuali commessi in Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reati a loro imputati sono costituzione di una banda criminale organizzato, tratta di esseri umani, stupro, accesso illegale a sistemi informatici, alterazione dell'integrità di dati informatici, percosse o altre violenze e istigazione a delinquere offesa. Secondo la Diicot il reato di tratta di esseri umani sarebbe stato commesso sia sul territorio della Romania, ma anche negli Stati Uniti e in Regno Unito. Gli investigatori affermano che i fratelli Tate hanno reclutato giovani donne attirate con il pretesto di un appuntamento, dopo di che le hanno portate in una casa nella contea di Ilfov, dove sono state costrette a produrre videoclip che sono stati pubblicati su siti web per adulti. (Rob)