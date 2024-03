Sudan: esercito assedia quartier generale della tv di Stato a Omdurman, milizie di Dagalo in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate sudanesi (Saf) hanno assediato il quartier generale della televisione e radio di Stato a Omdurman, da dove sono fuggiti diversi gruppi delle Forze di supporto rapido (Rsf). Lo ha dichiarato un portavoce dell'esercito, affermando che diversi gruppi delle Rsf in fuga sono stati "annientati" e che il loro materiale bellico è stato sequestrato. "Le nostre forze stanno attualmente affrontando piccoli gruppi nemici che cercano di fuggire attraverso gli alleati di Omdurman", ha aggiunto il portavoce, auspicando di poter dare presto ai sudanesi "notizie più belle". L'esercito, guidato dal generale e presidente della transizione Abdel Fattah al Burhan, ha rivendicato l'avanzamento delle sue posizioni a Omdurman, città situata di fronte alla capitale Khartum, sull'altra sponda del Nilo. In dichiarazioni pubblicate su Telegram, ieri il vicecomandante delle Forze armate sudanesi (Saf), Yasser al Atta, ha escluso la possibilità di una tregua durante il mese del Ramadan, tranne nel caso in cui le Forze di supporto rapido (Rsf) accettassero di abbandonare i siti pubblici oggi sotto il loro controllo. L'ipotesi di un cessate il fuoco durante il mese religioso musulmano è stato richiesto in prima persona dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. In una dichiarazione pubblicata sull'account Telegram dell'esercito, Atta ha detto che non ci sarà alcun cessate il fuoco a meno che le Rsf rispettino quell'impegno, preso a maggio scorso durante i colloqui di Gedda. Atta ha aggiunto che non dovrebbe esserci alcun ruolo per il generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo nella futura storia politica o militare del Sudan. Le due fazioni, le Saf e le Rsf, sono in conflitto dal 15 aprile dello scorso anno, dopo aver entrambe partecipato ad un colpo di Stato nel 2021 per deporre il premier civile Abdalla Hamdok. Quest'ultimo guidava allora un governo di transizione istituito dopo l'ondata di proteste popolari che nell'aprile del 2019 portò alla deposizione del presidente Omar al Bashir, al potere da oltre 30 anni. (Res)