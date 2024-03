Medio Oriente: von der Leyen, rischio escalation reale, pronti a ulteriori sanzioni a Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è pronta a imporre ulteriori sanzioni all'Iran per la fornitura di armi alla Russia e per il sostegno ad Hamas e ai terroristi Houthi nel Mar Rosso. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla sessione plenaria dell'Eurocamera di Strasburgo. "Teniamo presente che il rischio di un'ulteriore escalation è reale. La situazione al confine di Israele con il Libano continua ad essere esplosiva. L'Iran - cioè il protettore di Hamas - ha continuato ad alimentare le tensioni regionali, ad esempio con il suo sostegno ai terroristi Houthi nello Yemen. Così come sappiamo che continua ad alimentare la guerra della Russia contro l'Ucraina. Vorrei aggiungere che siamo pronti a rispondere con ulteriori sanzioni, nel caso in cui l'Iran fornisca missili balistici alla Russia, come recentemente riportato", ha detto. "Senza un cessate il fuoco sostenibile, il contagio della guerra di Gaza potrebbe diffondersi in tutta la regione. È il momento di raddoppiare i nostri sforzi, insieme agli Stati membri, in modo che tutti gli ostaggi possano tornare a casa e che la popolazione di Gaza possa ricevere non solo aiuti umanitari, ma anche un raggio di speranza, verso una soluzione a due Stati", ha poi concluso von der Leyen. (Beb)