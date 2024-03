Bosnia: von der Leyen, raccomandiamo avvio negoziati adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un dibattito sul prossimo Consiglio europeo (21-22 marzo) alla sessione plenaria dell'Eurocamera di Strasburgo. "Oggi presentiamo una relazione sui progressi della Bosnia-Erzegovina. Si tratta di un'analisi fattuale degli ultimi sviluppi e traccia un quadro molto chiaro. Da quando abbiamo concesso lo status di candidato, la Bosnia Erzegovina ha compiuto passi impressionanti verso di noi. In poco più di un anno sono stati compiuti più progressi che in un decennio", ha detto ricordando l'allineamento alla politica estera dell'Ue e l'adozione di leggi come quella sulla prevenzione del conflitto di interessi o sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Inoltre, ha aggiunto von der Leyen, "la gestione dei flussi migratori continua a migliorare, con i negoziati per un accordo Frontex pronti ad iniziare dopo che la presidenza del Consiglio dell'Ue ha approvato il mandato negoziale". (segue) (Beb)