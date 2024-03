Bosnia: von der Leyen, raccomandiamo avvio negoziati adesione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quarto luogo, ha proseguito, "il ministero della Giustizia ha accettato di includere nel casellario giudiziario nazionale le sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e, in quinto luogo, per quanto riguarda il dialogo e la riconciliazione, è appena diventato operativo un nuovo Comitato direttivo per il consolidamento della pace". Naturalmente, ha specificato von der Leyen, "sono necessari ulteriori progressi per entrare a far parte della nostra Unione, ma il Paese sta dimostrando di essere in grado di realizzare le riforme sui criteri di adesione e sull'aspirazione dei suoi cittadini a far parte della nostra famiglia. Per questo motivo oggi decideremo di raccomandare al Consiglio l'apertura dei negoziati di adesione con la Bosnia Erzegovina", ha dichiarato. "Il messaggio della Bosnia Erzegovina è chiaro. Anche il nostro messaggio deve essere chiaro. Il futuro della Bosnia Erzegovina è nella nostra Unione", ha concluso von der Leyen. (Beb)