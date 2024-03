Germania: media, oltre 100 estremisti di destra fra collaboratori gruppo parlamentare di Afd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) al Bundestag impiega più di 100 estremisti di destra come collaboratori dei propri 78 deputati al parlamento federale. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Ard" aggiungendo che, secondo Afd, gli assistenti dei suoi parlamentari erano 182 al 16 febbraio scorso. Per l'emittente radiotelevisiva "Bayerischer Rundfunk", il totale è di oltre 500, di cui più di 100 sono classificati come estremisti di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Neonazisti, "cittadini dell'Impero", esponenti della Nuova destra e del Movimento identitario così come di "Pensiero laterale" lavorano per oltre la metà dei deputati di Afd, tra cui i copresidenti del partito Alice Weidel e Tino Chrupalla. All'opposizione al Bundestag, Alternativa per la Germania è classificata dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dal Bfv. (Geb)