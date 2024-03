Francia-Algeria: Eliseo, visita di Tebboune tra fine settembre e inizio ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, effettuerà una visita di Stato in Francia tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Lo ha reso noto l'Eliseo, dopo una colloquio telefonico avvenuto tra il presidente Emmanuel Macron e l'omologo Tebboune. Al momento resta da determinare la data precisa della visita, che era stata inizialmente programmata per maggio 2023. A dicembre Algeri sosteneva che ancora non c'erano le condizioni necessarie per l'organizzazione di una visita di Tebboune a Parigi. (Frp)