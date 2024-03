Slovenia: premier Golob a medici e operatori sanitari, non c'è più motivo per scioperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto il momento di congelare lo sciopero dei medici e dei dentisti in Slovenia, non c'è più assolutamente alcuna ragione per continuare. Lo ha affermato il primo ministro Robert Golob dopo la visita al Centro clinico dell'Università di Maribor, secondo quanto riporta la stampa locale. "Lancio nuovamente un appello: ci saranno nuove trattative, è giunto il momento di congelare lo sciopero. Lo sciopero non ha alcun effetto nelle negoziazioni e danneggia i pazienti. E non c'è assolutamente alcun motivo per continuare", ha detto il primo ministro, il quale già altre volte aveva invitato la categoria a sospendere la protesta che dura dal 15 gennaio. La protesta dei medici e dei dentisti a causa del mancato rispetto degli impegni presi dal governo sulle trattative salariali e sulla riforma sanitaria dura da settimane ed è lo sciopero sanitario più lungo nella storia del Paese. (segue) (Seb)