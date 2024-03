Slovenia: premier Golob a medici e operatori sanitari, non c'è più motivo per scioperare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa slovena riporta che i rappresentanti dell'Unione dei medici e degli odontoiatri (Fides) e il governo si siederanno oggi nuovamente al tavolo delle trattative. Come ha annunciato ieri la ministra della Sanità Valentina Prevolnik Rupel, le due parti discuteranno, tra l'altro, della possibilità di una mediazione. Il governo e i sindacati avevano già espresso la loro disponibilità a questo passo, ma finora non hanno ancora preso una decisione in merito. (Seb)