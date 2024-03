Sudan: ex premier Hamdok, Il Cairo potrebbe ospitare presto un incontro tra i due generali in conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È probabile che la capitale egiziana Il Cairo ospiti presto un potenziale incontro tra il capo delle Forze armate sudanesi (Saf) e presidente del Consiglio sovrano di transizione Abdel Fattah al Burhan e il generale delle Forze di supporto rapido (Rsf) Mohammed Hamdan "Hemeti" Dagalo. Lo ha detto l'ex premier civile Abdallah Hamdok, oggi a capo del coordinamento delle forze civili del Sudan rinominate "Taqadum". Parlando al quotidiano "Al Sudani", Hamdok ha detto di aver discusso con le autorità egiziane sulla possibilità di sollecitare i due generali in conflitto da quasi un anno ad incontrarsi al Cairo per mettere fine alla guerra. Secondo Hamdok, "i funzionari egiziani hanno accolto con favore la possibilità perché la stabilità del Sudan è parte di quella dell'Egitto e il crollo del Sudan sarebbe una grande catastrofe per la sicurezza egiziana". Sul conflitto si è espresso domenica anche il segretario generale della Lega degli Stati arabi, Ahmed Aboul Gheit, il quale ha ribadito che "priorità" della Lega è di fermare la guerra e preservare l'integrità territoriale dello Stato sudanese. Gheit ha ricevuto l'ex premier Hamdok, presso la sede della La al Cairo, in Egitto. Il segretario ha confermato la disponibilità della Lega araba a fornire "qualsiasi assistenza necessaria alle parti sudanesi per risolvere la crisi". Hamdok si è recato in visita con una delegazione al Cairo, in Egitto, per discutere degli sforzi volti a fermare la guerra in Sudan. Si tratta della prima visita di questo tipo dallo scoppio della guerra in Sudan lo scorso aprile. (segue) (Res)