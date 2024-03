Sudan: ex premier Hamdok, Il Cairo potrebbe ospitare presto un incontro tra i due generali in conflitto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha intanto preso il via il tour che l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan, Tom Perriello, effettuerà in Africa ed in Medio Oriente, che proseguirà fino al prossimo 23 marzo. La visita, ha sottolineato il dipartimento di Stato in una nota, "dimostra la priorità che l'amministrazione Usa attribuisce all'interruzione del conflitto in Sudan, in risposta alle necessità immediate della popolazione e con l'impegno ad aprire la strada a un governo civile e democratico". Perriello è atteso in Uganda, in Etiopia, in Kenya e in Egitto, dove incontrerà rappresentanti della società civile sudanese, dei Comitati di resistenza, esperti di emergenza, donne, giovani ed esponenti di altre associazioni e partiti. Successivamente, il diplomatico statunitense si recherà a Gibuti, in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, dove ha in programma incontro con "partner africani, regionali e multilaterali" per allineare gli sforzi verso l'obiettivo di porre fine alla guerra in Sudan. (Res)