Ucraina: premier ceco Fiala, 18 Paesi hanno aderito a nostra iniziativa per fornitura munizioni

- Diciotto Paesi hanno aderito finora all’iniziativa della Repubblica Ceca per la fornitura di munizioni da artiglieria all’Ucraina. Lo ha detto il premier ceco, Petr Fiala. Come affermato giorni fa, finora sono stati raccolti fondi per l’acquisto di 300 mila munizioni e ne sono stati promessi a sufficienza per altre 200 mila. “Lo considero un grande successo. E’ un'ulteriore prova che la Repubblica Ceca è un attiva nella politica di sicurezza europea e che può sfruttare i suoi vantaggi", ha affermato il primo ministro. "I partiti dell'opposizione ritengono che la nostra partecipazione attiva al conflitto equivalga a una prosecuzione artificiale della guerra, che in tal modo distruggiamo la possibilità di una pace. Lo respingo inequivocabilmente, non importa chi lo dice nel nostro Paese o all'estero", ha sottolineato Fiala. (Vap)