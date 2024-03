Intesa Sanpaolo: accordo con Cncc a supporto di investimenti di imprese in sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo amplia l’impegno a supporto degli investimenti delle imprese italiane in sostenibilità ambientale ed energia da fonti rinnovabili e autonomia energetica grazie all’accordo con il Consiglio nazionale dei centri commerciali (Cncc). Lo comunica Intesa in una nota. La finalità è indirizzare le imprese aderenti al Cncc verso investimenti ‘green’ e in energie rinnovabili favorendo la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo, uno dei principali obiettivi del programma Motore Italia transizione energetica di Intesa Sanpaolo dedicato agli investimenti in impianti di energie rinnovabili e in interventi a supporto della transizione energetica. L’accordo assume un significato rilevante per la numerosità di soggetti e le potenzialità di impatto di investimenti in fotovoltaico sulle superfici dei 1.274 poli commerciai, capaci di 19,9 milioni di Gla (superficie commerciale utile) totale, con oltre 40 mila attività complessive che impiegano 561 mila addetti. Il Cncc è, infatti, un’associazione che si propone di riunire in una unica realtà tutti gli stakeholder dell’industria dei centri commerciali, factory outlet, parchi commerciali e leisure centre che, con un volume di affari annuo complessivo di 171,9 miliardi di euro, contribuisce per il 4,6 per cento al Pil nazionale. A fronte dell’accordo le imprese aderenti al Cncc saranno accompagnate da Intesa Sanpaolo e da partnerspecializzati nei loro progetti di investimento in energie rinnovabili attraverso soluzioni dedicate come S-loan Cer e S-loan Progetti green, che prevedono premialità sulle condizioni di tasso al raggiungimento di obiettivi disostenibilità condivisi tra banca e azienda. S-loan Cer, in particolare, è dedicata alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile e alla conseguente messa a disposizione dell’energia così autoprodotta a favore della Comunità energetica rinnovabile di riferimento, mentre S-loan Progetti green sostiene tutte le tipologie di investimenti aziendali in grado di generare un impatto ambientale positivo su processi, infrastrutture, tecnologie, servizi e prodotti anche per configurazioni di autoconsumo collettivo. (segue) (Com)