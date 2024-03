Intesa Sanpaolo: accordo con Cncc a supporto di investimenti di imprese in sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le soluzioni individuate a supporto della transizione energetica - continua la nota -, assume inoltre particolare rilevanza il noleggio operativo dei pannelli fotovoltaici, proposte in collaborazione con la società Rentforyou di Intesa Sanpaolo. Il noleggio rappresenta una soluzione in cui viene rafforzata la componente di sostenibilità e di circolarità, come soluzione alternativa o complementare all’investimento diretto nella logica dell’ottimizzazione finanziaria. Tra i pilastri dell’accordo anche l’aumento degli investimenti complessivi verso obiettivi Esg e l’accompagnamento nei percorsi di digitalizzazione grazie a S-loan Esg, per le imprese che vogliono avviare un progetto ampio di sostenibilità sia ambientale che sociale o di governance, S-loan diversity, rivolto a garantire la parità e il miglioramento del ruolo femminile in azienda e a introdurre programmi di welfare aziendale e Digital Loan, dedicato alla digitalizzazione delle imprese, che saranno supportate anche da un network di partner specializzati. Per Anna Roscio, Executive director sales and marketing imprese Intesa Sanpaolo "questo accordo unisce la forza delle soluzioni proposte dal nostro Gruppo alle potenzialità espresse dalle imprese aderenti al Cncc, che possono assumere un ruolo centrale di comunità energetica del territorio aggregando la domanda e investendo in impianti green, diventando sempre più consapevoli dei benefici della sostenibilità per il successo dell’impresa e per l’impatto che essa genera sull’economia locale. Nell’ultimo triennio abbiamo erogato quasi 10 miliardi di euro di finanziamenti alle Pmi italiane per investimenti in sostenibilità”. (segue) (Com)