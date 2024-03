Intesa Sanpaolo: accordo con Cncc a supporto di investimenti di imprese in sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto soddisfatti - ha detto Roberto Zoia, presidente del Consiglio nazionale centri commerciali - di questo accordo che fornisce delle soluzioni concrete per aiutare i nostri soci ad agire con una maggiore efficienza nell’implementazione di iniziative volte alla transizione energetica, oltre a dare un contributo per il raggiungimento degli obiettivi sfidanti posti dalle norme Eu. Il Cncc è da diversi anni impegnato nel supportare l’Industria in ottica di sostenibilità ambientale, a partire dalla realizzazione del “Manifesto per la sostenibilità”, così come nella definizione di clausole green per il rispetto dei parametri Esg. Questa importante e proficua collaborazione con Intesa Sanpaolo è l’ulteriore conferma di essere riusciti a creare un’opportunità di fronte ad una sfida, diventando sempre più un punto di riferimento per i nostri stakeholder e sul mercato”. L’accordo si aggiunge a quelli già siglati da Intesa Sanpaolo con i primari player del mercato energetico e con Anci per promuovere la diffusione delle Cer sui territori, oltre alla partnership strategica con Confindustria per il coinvolgimento delle Pmi, i finanziamenti agevolati con garanzia Sace per progetti di produzione di energia green, la collaborazione congsea sostegno disviluppo sostenibile e progettualitàEsg. (Com)