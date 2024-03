Spagna: compagno presidente Madrid Ayuso denunciato per presunta frode fiscale da 350 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Gonzalez Amador, compagno della presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, è stato denunciato dalla Procura nazionale spagnola insieme ad altre quattro persone per due reati di frode fiscale e un reato di falsificazione di documenti commerciali. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", il presunto importo totale frodato attraverso uno schema di fatture false ammonterebbe a 350.951 euro, corrispondenti agli anni fiscali 2020 e 2021, in cui Amador ha svolto attività legate alla pandemia di coronavirus e il cui principale cliente è stato il gigante della salute Quirón. "Il contribuente, consapevole dei propri obblighi fiscali, consapevolmente e volontariamente, ha presentato dichiarazioni dei redditi societari non veritiere per i periodi d'imposta 2020 e 2021, omettendo di versare all'erario l'importo di 155 mila euro per l'imposta societaria per il 2020 e di 195.951,41 euro per l'imposta societaria per il 2021", si indica nella denuncia. Interrogato sulla vicenda durante un'intervista ad "Onda Cero", il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha sottolineato che se c'è un'ispezione dell'Agenzia delle Entrate che riguarda il partner di Diaz Ayuso, questi "dovrà rispondere all'Agenzia delle Entrate", chiarendo però che la leader madrilena non è sottoposta ad alcuna indagine. (Spm)