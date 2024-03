Siria-Oman: colloqui per organizzazione il prossimo forum imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Siria a Mascate, Idris Miya, ha discusso con lo sceicco Faisal bin Abdullah al Rawas, presidente del Consiglio di amministrazione della Camera di commercio e industria dell'Oman, dei rapporti di cooperazione dei preparativi in corso per lo svolgimento del secondo Forum siro-omanita tra imprenditori. Lo rende noto l'agenzia di stampa filogovernativa “Sana”. I lavori dell'ultimo Forum di imprenditori di Siria e Oman si è svolto a luglio 2023, alla presenza dei ministri dell'Economia della Siria e dell’Oman, rispettivamente Mohammad Khalil e Said bin Mohammad al Saqri, e ha visto la partecipazione di oltre 60 uomini d'affari siriani e più di 100 investitori dell'Oman, per esplorare le opportunità e le prospettive per la cooperazione economica tra i due paesi. (Lib)