Abruzzo 2024: Ronzulli (FI), siamo grande classe dirigente, risultati ci danno ragione

- "Perdere un leader come il presidente Berlusconi è stato un colpo durissimo, dal quale o ci si rialza o si crolla. Noi ci siamo rialzati. Abbiamo dimostrato di essere una grande classe dirigente, siamo cresciuti giorno dopo giorno, mantenendo e lottando per la nostra identità. Ci siamo dati un obiettivo, certi di poterlo raggiungere e i risultati ci stanno dando ragione". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli in un'intervista a "La Stampa". "In Abruzzo - ha proseguito - è stato premiato chi ha lavorato bene. In Sardegna, dove non c'era un uscente, il risultato è stato diverso. Ma, è bene chiarire, che anche in quel caso i voti di lista in favore del centrodestra erano di molto superiori a quelli della sinistra", ha concluso. (Rin)