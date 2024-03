Gaza: presidenza belga, non possiamo rimanere passivi, serve cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue non può rimanere passiva e impotente in Medio Oriente. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri belga, Hadja Lahbib, in rappresentanza della presidenza belga del Consiglio dell'Ue, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo nel dibattito sulla preparazione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo prossimi. "Sul Medio Oriente non possiamo rimanere passivi e impotenti davanti alla tragedia umanitaria che si sta verificando a Gaza, che si accompagna a un rischio imminente minaccia di carestia. I bambini stanno già morendo di malnutrizione. La fornitura urgente di carburanti, medicinali e beni di prima necessità deve essere effettuata senza ostacoli", ha detto. "Dobbiamo anche ribadire l'importanza di proteggere tutti i civili, in ogni momento, in linea con il diritto internazionale umanitario, e dobbiamo rispettare la sentenza vincolante della Corte internazionale di giustizia del 26 gennaio, che è giuridicamente vincolante", ha aggiunto Lahbib. (segue) (Beb)