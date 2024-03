Giordania: scoperti resti di un drone nel nord-ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sicurezza generale giordana ha scoperto parti di un drone di provenienza sconosciuta nel governatorato di Irbid, nel nord-ovest del Paese. È quanto ha annunciato la Sicurezza generale in un comunicato stampa diffuso dall'emittente televisiva del Regno “Al Mamlaka”, secondo cui le indagini stanno andando avanti per ritrovare altre parti del drone. I detriti “sono stati trovati in un'area vuota all'interno della quale era stato segnalato il rumore di un'esplosione". Le autorità giordane hanno aperto un'indagine per determinare l'origine del drone e le circostanze dell'incidente. (Lib)