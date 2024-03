Ue: “Politico”, il Parlamento citerà in giudizio la Commissione per i fondi sbloccati a Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europarlamento citerà in giudizio la Commissione europea per lo sblocco dei 10,2 miliardi di euro di fondi destinati all’Ungheria avvenuto lo scorso dicembre. È quanto riferito all’edizione europea di “Politico” da fonti vicine al dossier. Tale decisione, spiegano le fonti, giunge dopo che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen lo scorso dicembre aveva annunciato lo sblocco dei fondi per Budapest, congelati sino a quel momento a causa del meccanismo di condizionalità legato al mancato rispetto dello stato di diritto. Lo sblocco dei fondi – un’operazione da molti definita come controversa – è avvenuto alla vigilia del Consiglio europeo, un appuntamento preceduto di dichiarazioni al vetriolo da parte del primo ministro ungherese Viktor Orban che per settimane ha minacciato di porre il veto all’apertura dei negoziati di adesione all’Ue per l’Ucraina. A quanto appreso da “Politico”, ieri sera la commissione affari legali del Parlamento si è riunita a porte chiuse per decidere di citare in giudizio l’esecutivo dell’Ue per quella che ritiene essere una violazione del suo obbligo di proteggere i fondi dei contribuenti da un uso improprio. Il voto in seno alla commissione è stato quasi unanime con 16 membri favorevoli, uno contrario e zero astensioni. Un fatto politico non trascurabile, perché significa che anche gli europarlamentari del Partito popolare europeo – che la scorsa settimana ha “incoronato” Ursula von der Leyen come sua candidata a un secondo mandato alla guida della Commissione europea – hanno votato a favore. (segue) (Res)