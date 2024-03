Ue: “Politico”, il Parlamento citerà in giudizio la Commissione per i fondi sbloccati a Orban (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo di avere argomenti solidi, poiché la Commissione si è contraddetta sul fatto che l'Ungheria rispetti lo stato di diritto", ha detto l'eurodeputato Daniel Freund, esponente dei Verdi tedeschi, a “Politico. “La Corte di giustizia dell’Ue si è sempre espressa a favore dell’indipendenza dei tribunali”, ha aggiunto Freund, secondo cui la decisione di adire le vie legali è “un segnale per la presidente della Commissione sul fatto che lo stato di diritto non può essere barattato con accordi con Orban”. Il voto espresso in commissione arriverà giovedì all’esame della conferenza dei presidenti, ovvero “la capigruppo” del Parlamento europeo. Stando alle fonti di “Politico”, i Socialisti e democratici, i Verdi, la Sinistra, i liberali e anche Manfred Weber, presidente del Ppe, sosterranno la concessione del mandato alla presidente Roberta Metsola di portare la Commissione in tribunale prima del 25 marzo, data ultima per procedere in tal senso prima della fase che precede le elezioni europee del giugno prossimo. (Res)