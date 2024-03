© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A alza il target investimenti nel piano industriale 2024-2035 a 22 miliardi di euro in 12 anni di cui: 6 per l’Economia circolare 16 per la Transizione energetica. Oltre il 70 per cento degli investimenti previsti entro il 2030 è autorizzato o già in corso di realizzazione.(Rem)