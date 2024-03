Imprese: A2A, utile a un miliardo nel Piano al 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo piano industriale 2024-2035 di A2A, punta a un utile netto ordinario pari a 0,6 miliardi di euro nel 2026 e maggiore di 1 miliardo di euro al 2035. Il Capex ammissibili rispetto alla Tassonomia europea: 78 per cento medio nel periodo di Piano. Rab reti elettriche a 3,4 miliardi di euro a fine 2035, grazie ad investimenti e all’espansione del perimetro di gestione, in crescita media annua di oltre il 10 per cento. L’Ebitda 2,2 miliardi di euro al 2026 e superiore a 3,2 miliardi di euro a fine arco Piano. Oltre il 40 per cento dell’Ebitda al 2035 relativo ad attività regolate o a bassa volatilità. (Rem)