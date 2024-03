© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo piano industriale 2024-2035 di A2A, la politica di dividendi vede una crescita annua di almeno il 3 per cento nel periodo di Piano. PFN/EBITDA inferiore a 2,8x in arco piano. Si conferma l’impegno del Gruppo a mantenere l’attuale rating. Debito Sostenibile: oltre l’80 per cento nel 2026 e 100 per cento nel 2035.(Rem)