Regno Unito: “The Times”, Johnson parteciperà a campagna elettorale per i conservatori

- L'ex primo ministro britannico Boris Johnson dovrebbe partecipare alla campagna del Partito conservatore alle prossime elezioni generali, visitando i collegi, intervenendo a vari comizi e apparendo sui manifesti elettorali. È quanto riferiscono fonti governative al quotidiano “The Times”. Gli alleati di Johnson e alti funzionari del governo hanno confermato l'intenzione dell'ex primo ministro di svolgere un ruolo nelle prossime elezioni, soprattutto perché non intende perdere l'occasione di confrontarsi con il leader del Partito laborista Keir Starmer. "Se c'è un modo in cui può aiutare che sia giusto per lui e per il partito, lo farà. (Il primo ministro Rishi) Sunak sarà ovviamente in prima linea e al centro, ma lui (Johnson) ha sempre voluto confrontarsi Starmer. Proprio come ha sempre sostenuto il Partito conservatore lo farà anche adesso", ha detto al “Times” una fonte vicina all’ex primo ministro. Johnson e il primo ministro Rishi Sunak avrebbero ricucito il loro rapporto, che attualmente è "in una buona situazione", quindi il leader conservatore potrebbe avvalersi del sostegno di Johnson durante la campagna elettorale, ha aggiunto una fonte governativa britannica.(Rel)