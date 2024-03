Abruzzo 2024: Boccia (Pd), buono nostro risultato, continuare su strada unità per alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei sottolineare il nostro buon risultato. Il Pd a guida Schlein ritrova sempre più la sua identità di partito progressista senza il quale non è possibile costruire una credibile alternativa alla destra". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una intervista a "Il Corriere della Sera". "Il risultato delle regionali - continua Boccia - dipende sempre da fattori locali. Non è che se vinciamo in Sardegna ci esaltiamo e se perdiamo in Abruzzo ci deprimiamo. E comunque fino a 5 mesi fa nessuno avrebbe mai immaginato che in quella regione riuscissimo a giocarci la partita fino alla fine. Fino a domenica notte la destra ha avuto paura di perdere". "Ritengo che il percorso che abbiamo intrapreso sia più importante delle ambizioni dei singoli partiti. Da parte nostra, noi continueremo con lo spirito unitario che ci contraddistingue, con la stessa generosità e lo stesso spirito collaborativo, senza veti nei confronti degli altri partiti della coalizione. Non è che se un partito perde qualche punto si cambia il progetto. L’obiettivo è sconfiggere la destra". (segue) (Rin)