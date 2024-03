Abruzzo 2024: Boccia (Pd), buono nostro risultato, continuare su strada unità per alternativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Su molti punti siamo molto vicini e abbiamo fatto delle battaglie comuni. Penso al salario minimo, alla sanità pubblica, alla lotta contro l’autonomia differenziata, alla difesa delle istituzioni con il no al premierato delle destre. Su questi temi c’è già un fronte. E a breve ci attende una nuova battaglia insieme: quella sulle tutele ai rider che ha visto protagonista Nicolas Schmit, il nostro candidato alla guida della commissione Ue. Solo nel 2020 non c’era un’intesa nel territorio tra Cinque stelle e Pd, ora ce ne sono centinaia. Abbiamo vinto a Napoli, a Foggia, a Catanzaro e in altre città e stiamo insieme in giunta in Puglia e Sardegna. Il processo politico che stiamo costruendo sta andando avanti. E’ faticoso, ma questo è normale. E ora si avvicina un’altra sfida importante - insiste il capogruppo Pd - quella dell’otto e nove giugno. Lì si capirà se l’Italia resterà nell’orbita dell’Europa comunitaria o se finirà sotto l’influenza di Orban e degli altri alleati di Giorgia Meloni e Matteo Salvini". (Rin)