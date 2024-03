Italia-Cina: al museo Miit di Torino una mostra per ricordare l'esploratore Marco Polo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mostra d'arte a tema "Marco Polo: arte e scoperta" è stata inaugurata l’8 marzo al museo Miit di Torino, nell’ambito del 700mo anniversario della scomparsa del celebre esploratore veneziano. La rassegna, che spazia dalla pittura alla stampa, dalla scultura alle installazioni video passando per la fotografia, si terrà fino al 21 marzo prossimo. Come spiegato dal curatore Fei Xinyao, le opere d’arte vogliono rappresentare le storie della Cina tramite tecniche artistiche occidentali, proprio come fece Marco Polo ai suoi tempi, che documentò il Paese asiatico attraverso occhi italiani. Per il direttore del museo, Guido Folco, gli scambi culturali tra Italia e Cina sono "reciprocamente vantaggiosi". Il museo organizzerà mostre simili in futuro poiché "gli italiani sono molto interessati all'arte contemporanea cinese", ha spiegato il direttore. (Res)