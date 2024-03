Imprese: Leonardo, in 2023 utile a 695 milioni, -25,4 per cento, risultato netto ordinario a 742 milioni, +6,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 Leonardo ha registrato un utile netto pari a 695 milioni di euro, in calo del 25,4 per cento rispetto ai 932 milioni di euro del 2022. Il dato, comunica la società, include, oltre al risultato netto ordinario (pari a 742 milioni di euro, +6,5 per cento su anno), la rilevazione, per 57 milioni di euro, degli oneri legati alla valutazione del business dei trasporti su gomma in vista della prossima cessione, al netto della plusvalenza di 10 milioni relativa alla cessione del ramo Atm da parte di Selex. Il dato del 2022, viceversa, rifletteva la plusvalenza realizzata con riferimento alle cessioni dei business Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts di Leonardo Drs. I ricavi nel 2023 sono stati pari a 15.291 milioni di euro (16 miliardi nel dato proforma), +3,9 per cento sul 2022, sono in aumento in quasi tutti i settori di business, incluso Aerostrutture, che beneficia della ripresa delle consegne del B-787. Di particolare rilievo l'apporto della componente Europea dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza. L'Ebitda è stato pari a 1.289 milioni di euro (1.326 nel dato proforma), riflette la solida performance dei business del gruppo presentando una crescita rispetto al 2022 (+5,8 per cento, +6,1 per cento rispetto ai dati proformati) grazie al maggior contributo della componente Europea dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza ed alla minore perdita nelle Aerostrutture, in linea con il percorso di risanamento del business e a conferma della graduale ripresa del mercato aeronautico civile. L'Ebit è stato pari a 1.085 milioni di euro, rispetto al 2022 (961 milioni di euro). Inoltre, rende noto Leonardo, il Free Operating Cash Flow è risultato positivo per 635 milioni di euro (652 milioni nel dato proforma), in crescita del 17,8 per cento rispetto al 2022 (+16,6 per cento rispetto al dato proforma). L'indebitamento netto di gruppo è stato pari a 2.323 milioni di euro risulta in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 (3.016 milioni).(Com)