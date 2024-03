Germania: attesa per la sentenza su ricorso di Afd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per oggi o domani, 13 marzo, la sentenza sul ricorso presentato dal partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) contro la propria classificazione come sospetta organizzazione estremista di destra da parte dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca, avvenuta nel 2021. A pronunciarsi sarà il Tribunale amministrativo superiore di Muenster sul precedente verdetto di primo grado del Tribunale amministrativo di Colonia, che ha convalidato la valutazione del Bfv. Tuttavia, Afd è ricorsa in appello perché vede leso il proprio diritto alle pari opportunità. Quando classifica un partito come sospetta organizzazione estremista, il servizio può infiltrarlo con i propri agenti e intercettarne sia la posta sia le telecomunicazioni. (Geb)