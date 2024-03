Sardegna: Job day 2024, prossimo appuntamento domani, 13 marzo a Tortolì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Job Day Sardegna 2024 arriva a Tortolì domani, mercoledì 13 marzo con la quinta tappa dell'edizione 2024, dopo gli appuntamenti, promossi dall’assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal nella formula territoriale, svoltisi a Sassari, Olbia, Nuoro e, la scorsa settimana, a Oristano. Dopo il successo di queste prime tappe, c'è ora grande attesa per l’appuntamento in Ogliastra, che sarà ospitato nei locali dell’Istituto Professionale Ianas di Tortolì, in Viale Santa Chiara. Previsti tantissimi incontri e colloqui, in presenza e on line, fra le imprese e i candidati, iscritti e selezionati, ma anche colloqui con coloro che si presenteranno direttamente mercoledì, durante la giornata, e dei giovani delle IV e V Classi degli Istituti superiori del territorio che fanno capo ai Centri per l’impiego di Lanusei e Tortolì. Protagonista quindi l'Ogliastra, con le sue peculiarità legate ad un ambiente unico e ad attività imprenditoriali ed economiche "connesse" fra entroterra e mare. I Job Day sono anche occasione preziosa per avere e acquisire conoscenze sul mondo del lavoro, nella sua complessità e articolazione, e della formazione. Ruolo fondamentale viene svolto dalle Agenzie formative, presenti con i propri stand, così come sarà possibile visitare gli stand degli Istituti tecnici superiori, delle Istituzioni e delle Forze armate. (segue) (Rsc)