Sardegna: Job day 2024, prossimo appuntamento domani, 13 marzo a Tortolì (2)

- Nel corso della giornata, dopo l'inaugurazione con la direttrice generale ASPAL Maika Aversano, alle 10.30, sono in programma convegni, seminari e laboratori utili a chi vorrà comprendere l’evoluzione del mondo del lavoro nell’era 4.0. Sono previsti anche alcuni convegni durante i quali si parlerà di orientamento, di esperienze all’estero e si potranno ascoltare le testimonianze di chi, con i percorsi professionalizzanti del sistema ITS Academy Sardegna, ha trovato la sua strada. L’ospite d’eccezione a Tortolì sarà Matteo Flora, imprenditore, docente universitario, comunicatore, che parlerà dei temi a lui cari come lo storytelling, la cyber sicurezza il data driven, di come usare i dati in modo efficiente, di limiti e etica delle intelligenze artificiali. Anche durante il Job Day di Tortolì si potrà utilizzare un servizio gratuito che l’Aspal mette a disposizione per realizzare foto professionali da utilizzare nel curriculum vitae e nelle varie piattaforme dedicate al lavoro. L'Aspal ha inoltre offerto un supporto telefonico: www.aspalsardegna.it/novita/supporto-telefonico-job-day-sardegna-2024/Maggiori informazioni sul sito: www.jobdaysardegna.it . (Rsc)