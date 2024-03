Germania: in corso lo sciopero dei ferrovieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso in Germania lo sciopero dei ferrovieri di 24 ore. Alle 2:00 di questa notte si sono fermati i convogli per il trasporto dei passeggeri, dopo lo stop ai treni merci scattato alle 18:00 di ieri per i treni merci. L'astensione dal lavoro è stata indetta dal Sindacato dei macchinisti ferroviari tedeschi (Gdl) per ottenere aumenti salariali e migliori condizioni di impiego durante la disputa sul rinnovo del contratto collettivo con le Ferrovie tedesche (Db). (Geb)