Gaza: salpata da Cipro nave Open Arms carica di 200 tonnellate di generi alimentari

- È salpata da Cipro la nave di Open Arms, l'Ong spagnola, carica di aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza. A riferirlo l'ong World Central Kitchen (Wck) secondo cui a bordo sono presenti 200 tonnellate di generi alimentari. "Gli aiuti forniti da Wck sono salpati per Gaza con una nave di Open Arms. Abbiamo spedito quasi 200 tonnellate di generi alimentari: riso, farina, legumi, verdure in scatola e proteine. Al fianco degli Emirati Arabi Uniti e del ministero degli Esteri di Cipro, il nostro team di soccorso sta lavorando per inviare il maggior numero possibile di imbarcazioni cariche di aiuti", si legge sul profilo X di Wck. (Res)