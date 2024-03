© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto in Cina sono aumentate dell'11,1 per cento su base annua a gennaio e febbraio, attestandosi a quasi 4,03 milioni. Lo indicano i dati dell’Associazione cinese dei produttori di automobili. A febbraio, le vendite di auto sono state pari a circa 1,58 milioni, in calo di 19,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo nel 2023. (Cip)