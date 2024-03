© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Germania è diminuita al 2,5 per cento dal 2,9 per cento di gennaio, toccando il minimo dal 2,4 per cento di giugno 2021. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba), che conferma i dati preliminari diffusi nella giornata del 29 febbraio scorso.(Geb)