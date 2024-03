Haiti: Caricom, il primo ministro Ariel Henry ha rassegnato le dimissioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel frattempo la situazione sul terreno è sempre più delicata. Si susseguono le manifestazioni per ottenere le dimissioni di Henry, non di rado con blocchi stradali e barriere incendiarie, cui le forze di sicurezza hanno risposto anche con l'uso di gas lacrimogeni. Cortei che hanno preso di mira, tra i tanti obiettivi, sedi istituzionali come il palazzo del ministero dell'Interno, incendiato, o le rappresentanze diplomatiche estere.