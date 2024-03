Haiti: Caricom, il primo ministro Ariel Henry ha rassegnato le dimissioni (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese è peraltro in attesa che possa dispiegarsi la missione multinazionale avallata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, affidata al coordinamento del Kenya. I circa mille agenti messi a disposizione da Nairobi - cui aggiungere altri mille del Benin e circa cinquecento tra effettivi delle Bahamas e della Giamaica - sarebbero pronti a partire ma, secondo alcuni media, non prima che il Paese africano abbia incassato da paesi donatori parte dei fondi utili al mantenimento della missione. Una missione che il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è tornato a definire "improrogabile", e di cui hanno parlato da ultimo il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il presidente del Kenya, William Ruto. I due hanno sottolineato "il fermo impegno" verso l'invio di una missione multinazionale di sostegno alla sicurezza in grado di assistere le forze di polizia del Paese caraibico e di creare le condizioni necessarie per l'organizzazione di libere elezioni. (segue) (Mec)