Thailandia: governo prepara seconda fase della strategia nazionale per l'IA

- Il governo della Thailandia si prepara a intraprendere la seconda fase della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale (IA), che prevede sei obiettivi di punta tra cui la creazione di una forza lavoro altamente qualificata e di un modello linguistico di grandi dimensioni (large language model) in thailandese. Chai Wutiwiwatchai, vicepresidente del Comitato direttivo del piano d'azione nazionale per l'Ia, ha dichiarato che il comitato attende l'approvazione delle nomine da parte del primo ministro Srettha Thavisin, per poi attuare la seconda fase del piano nel periodo 2024-2027. L'attuazione dei progetti legati all'IA richiederà una spesa stimata in 42 milioni di dollari, dedicati in parte alla formazione di una forza lavoro qualificata di 30mila addetti. (Fim)