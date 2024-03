Usa-Giamaica: Blinken incontra premier Holness

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri il primo ministro della Giamaica, Andrew Holness, con cui ha discusso questioni regionali e bilaterali e "riaffermato i legami durevoli" con il Paese. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Blinken si è recato in Giamaica ieri per partecipare alla riunione di alto livello su Haiti promossa dalla Comunità dei Caraibi (Caricom). Il funzionario ha discusso la proposta sviluppata in collaborazione da Caricom e dagli attori del governo di Haiti per una transizione politica nel Paese "attraverso la creazione di un collegio presidenziale indipendente e con una base ampia" e il dispiegamento della Missione multinazionale di supporto alla sicurezza (Mss) per gestire la crisi in corso.(Was)