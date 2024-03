Giappone: sciatori morti nell'Hokkaido erano cittadini neozelandesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano cittadini della Nuova Zelanda i due sciatori che hanno perso la vita ieri nell'Hokkaido, nel nord del Giappone, a seguito di una valanga che ha investito un gruppo di sciatori fuoripista. Lo ha confermato oggi il ministero degli Esteri neozelandese. L'incidente si è verificato sul monte Yotei, alto di 1.898 metri, sito di note località sciistiche internazionali come Kutchan e Niseko. Il gruppo investito dalla valanga, che si trovava più o meno a metà strada verso la vetta, era composto di sei persone. Al momento dell'incidente non era stata diramata dalle autorità alcuna allerta per possibili valanghe. (Res)