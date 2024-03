Russia: attacco droni contro raffineria di Lukoil nella regione di Nizhnij Novgorod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei droni hanno attaccato questa mattina la raffineria di petrolio della società russa Lukoil nella città di Kstovo, nella regione di Nizhnij Novgorod. Lo riporta il canale Telegram "112". Secondo le fonti citate, il drone ha colpito un impianto di raffinazione. A seguito dell'impatto, è divampato un incendio. Lukoil, proprietaria della raffineria, riferisce che il funzionamento dell'impianto è stato sospeso "a causa dell'incidente" senza fornire ulteriori dettagli. Il governatore della regione di Nizhnij Novgorod, Gleb Nikitin, ha confermato le notizie sull'attacco alla raffineria. "In mattinata c'è stato un attacco con velivoli senza pilota nella zona industriale di Kstovsk, contro l'impianto del complesso che produce combustibile", ha detto Nikitin. Il governatore ha aggiunto che in seguito all'attacco c'è stata un'esplosione in uno degli impianti di lavorazione del petrolio. Al momento sul posto stanno lavorando i servizi di emergenza per spegnere l'incendio, e non si hanno notizie di potenziali vittime. (Rum)