Russia: Bogdanov, pronti a tenere nuova riunione fra fazioni palestinesi

- La Russia è pronta ad organizzare un nuovo incontro delle fazioni palestinesi sul suo territorio per risolvere la questione della creazione di un governo di unità nazionale: le parti desiderano tenere una nuova riunione. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il ​​viceministro degli Esteri della Federazione Russa e inviato presidenziale per il Medio Oriente Mikhail Bogdanov. "Siamo sempre pronti ad accettarli quando lo ritengono possibile. Ma, in linea di principio, c'è un desiderio", ha detto Bogdanov. "Siamo costantemente in contatto con tutti i rappresentanti palestinesi", ha aggiunto il viceministro. Dal 29 febbraio al primo marzo si sono svolte a Mosca consultazioni di due giorni con la partecipazione di tutte le fazioni palestinesi. Le parti hanno adottato una dichiarazione congiunta. Dopo l'incontro, il vice capo dell'ufficio politico del movimento islamista Hamas, Musa Abu Marzuk, ha dichiarato di non vedere differenze insormontabili con le altre fazioni per creare un governo palestinese unificato. Secondo il dirigente del movimento islamista, le fazioni palestinesi a Mosca hanno concordato di proseguire i negoziati e nel prossimo futuro dovrebbe aver luogo un nuovo incontro. Il tema principale all'ordine del giorno è “il meccanismo per creare un governo (di unità nazionale) e le sue responsabilità”. (Rum)