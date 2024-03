Corea del Nord: intelligence Usa, Pyongyang non ha intenzione di negoziare la denuclearizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord ha assistito la scorsa settimana a manovre delle unità d'artiglieria a lungo raggio di prima linea, che in caso di conflitto nella Penisola coreana sarebbero incaricate di colpire la capitale della Corea del Sud, Seul. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana "Korean Central News Agency" ("Kcna"), mentre nel Sud si tenevano le annuali esercitazioni congiunte delle forze armate statunitensi e sudcoreane. Secondo "Kcna", "le esercitazioni sono iniziate con una dimostrazione della potenza di fuoco delle sub-unità di artiglieria a lungo raggio vicino al confine, che hanno posto la capitale nemica (Seul) entro il loro raggio di tiro e svolto così una importante missione di deterrenza bellica". Kim, citato dall'agenzia di stampa nordcoreana, ha dichiarato che "è necessario far progredire più vigorosamente i preparativi per la mobilitazione regolare al combattimento, cosicché le sub-unità di artiglieria possano prendere l'iniziativa con attacchi rapidi e spietati allo scoppio effettivo di un conflitto". (segue) (Was)