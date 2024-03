Ucraina: Forze armate, distrutti 17 droni russi dei 22 lanciati nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno attaccato nella notte il territorio dell'Ucraina con droni Shahed e missili da crociera. Secondo quanto riferiscono lo Stato maggiore di Kiev e le Forze di difesa del comando meridionale la maggior parte dei droni sono stati distrutti. "Nella notte, le forze di occupazione russe hanno attaccato ancora una volta l'Ucraina, utilizzando 22 droni di tipo Shahed. Di questi 17 sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea dell'Ucraina", ha dichiarato in un comunicato lo Stato maggiore generale delle Forze armate ucraine. In particolare, i russi hanno utilizzato i droni kamikaze Shahed 131 e 136 e un missile Kh-59, lanciato in direzione della regione di Odessa. L'obiettivo è stato distrutto dalle unità di difesa aerea sul mare. (Kiu)