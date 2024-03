Usa: dipartimento di Stato chiede 4 miliardi di dollari per competere con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono utilizzare "tutti gli strumenti a loro disposizione" per riuscire a competere con successo con la Cina. Lo ha dichiarato ieri il vicesegretario di Stato Usa per la gestione delle risorse, Rich Verma, commentando la presentazione della richiesta di bilancio per l'anno fiscale 2024 presentata dall'amministrazione del presidente Joe Biden. La proposta prevede lo stanziamento di quattro miliardi di dollari in cinque anni proprio al fine di competere con la Cina, inclusi due miliardi di dollari tesi a creare un nuovo fondo per le infrastrutture internazionali che fornisca una alternativa "chiara e affidabile" alla Nuova via della seta cinese (Belt and Road Initiative, Bri). I rimanenti due miliardi di dollari verranno invece destinati a "investimenti rivoluzionari" tesi ad aiutare i Paesi dell'Indo-Pacifico a contrastare gli "sforzi predatori" della prima potenza asiatica, ha dichiarato il funzionario. Secondo un rapporto presentato da ricercatori statunitensi lo scorso novembre, le istituzioni finanziarie cinesi hanno prestato 1.340 miliardi di dollari ai Paesi in via di sviluppo tra gli anni 2000 e 2021. (segue) (Was)