Usa: dipartimento di Stato chiede 4 miliardi di dollari per competere con la Cina (2)

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha presentato al Congresso una proposta da 7.300 miliardi di dollari per la legge di bilancio dell’anno fiscale 2025. Il testo, pubblicato in una nota dalla Casa Bianca, prevede un aumento delle tasse per le grandi multinazionali e le fasce di reddito più alte, oltre ad un incremento della spesa sociale e a nuovi provvedimenti per abbassare i costi in capo alle famiglie. La proposta riflette in parte quella presentata dalla Casa Bianca al Congresso nel 2023, includendo però un appello per approvare 100 miliardi di dollari tesi a rafforzare la sicurezza dei confini e a finanziare l’assistenza militare a Ucraina e Israele. Le richieste di Biden, soprattutto quelle volte ad incrementare le tasse e la spesa pubblica, rischiano di essere bloccate dai repubblicani, che hanno il controllo della Camera dei rappresentanti e da sempre si oppongono a provvedimenti del genere. La scorsa settimana, i repubblicani hanno anche presentato una proposta di legge di bilancio in cui mettono in risalto priorità quasi del tutto diverse da quelle introdotte dalla Casa Bianca. (segue) (Was)